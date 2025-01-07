زلزال ضرب إثيوبيا.. كم بلغت قوته؟

ضرب زلزال بقوة 5.3 على مقياس ريختر منطقة تقع على بعد 25 كيلومترا شمال شرق مدينة أواش في إثيوبيا صباح اليوم الأربعاء، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

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ووقع الزلزال عند التقاء خط العرض 9.199 درجة شمالا وخط الطول 40.236 درجة شرقا، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.وفي 4 كانون الثاني الجاري ضرب زلزال بقوة 5.8 على مقياس ريختر إثيوبيا حسب مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، دون ذكر وقوع أضرار مادية أو بشرية. (روسيا اليوم)