مسؤول إسرائيلي يقترح "حلا" لغزة: "إبادة دون قتال"!

دعا ناتان إيشيل المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى "إبادة دون قتال" لتطويق غزة عبر اللجوء إلى حصار القطاع وإجبار الفلسطينيين على البقاء بمناطق تفتيش أو الموت جوعا، معتبرا أن مواصلة الحرب "تخلف خسائر فادحة قي أرواح الجنود دون جدوى".

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وجاءت تصريحاته في مجموعة واتساب تضم مقربين منه، ونقلتها وسائل إعلام إسرائيلية عدة. وكان إيشيل قد شغل منصب مدير مكتب نتنياهو عام 2010، قبل أن يستقيل في 2012 بسبب ادعاءات سوء التصرف.



وأكد إيشيل أن الحل الوحيد لإنهاء الحرب، هو فرض حصار كامل على غزة، بحيث لا تُدخل مساعدات أو مواد غذائية، مع السماح بالخروج تحت رقابة إسرائيلية، ومن لا يغادر قد يموت برصاص الجيش أو جوعًا. وأضاف أن إدارة الرئيس جو بايدن لم ترغب في حسم الحرب بالكامل، بينما يمكن لإسرائيل تنفيذ هذا الحل حال دخول إدارة الرئيس دونالد ترامب البيت الأبيض. (الجزيرة)