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عربي-دولي

في إحدى المزارع السورية.. العثور على مصنع كيميائي كبير لصناعة المخدرات وما علاقة هذا النائب؟

Lebanon 24
08-01-2025 | 01:43
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منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الثامن من كانون الأول الماضي، تكشفت عشرات المواقع لصناعة المخدرات والكبتاغون التي اشتهرت في سوريا خلال سنوات الحرب المريرة برعاية من السلطات آنذاك.
 
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وتحت رعاية الفرقة الرابعة التي كان يقودها شقيق الرئيس السوري السابق، ماهر الأسد، تحولت البلاد إلى أول مصدر ومصنع لحبوب الكبتاغون البيضاء.

ففي قلب مزرعة كبيرة بمنطقة "قرى الأسد" في ريف دمشق حيث كانت تسيطر الفرقة الرابعة، انشئ مصنع كيميائي كبير لصناعة المخدرات، حيث عُثر على 4 آلات لتصنيع المخدرات في المكان. كما عثر على العديد من المواد الكيميائية والعقاقير.

في حين أفادت مصادر محلية مطلعة بأن هذه المزرعة كان استولى عليها محمد حمشو، النائب السابق، وصديق ماهر الأسد وأحد شركائه.
كما كشفت ان الجهات المختصة بالشؤون الكيميائية كانت زارتها سابقا، مؤكدة أنها معمل لتصنيع المخدرات. (العربية)
 
 
 
 

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