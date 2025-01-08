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عربي-دولي

"لا أساس له".. إيران ترد على كلام ماكرون بشأن دورها في الشرق الأوسط

Lebanon 24
08-01-2025 | 02:52
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اعتبرت إيران اليوم الأربعاء أن كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن طهران تشكل التحدي الأمني والاستراتيجي الرئيسي في الشرق الأوسط، "لا أساس له".

ووصف الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي هذا الكلام بأن "لا أساس له ومتناقض ويستند إلى تكهنات".
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ودعا المتحدث فرنسا إلى "إعادة النظر في مقارباتها غير البناءة حيال السلام والاستقرار" في المنطقة.

ورأى كذلك أن تصريحات ماكرون حول الملف النووي الإيراني "مخادعة".

وأكد بقائي أن البرناج الإيراني "سلمي ويندرج في إطار القانون الدولي".

وكان ماكرون قال أمس الثلاثاء أمام السفراء الفرنسيين في الإليزيه "إيران هي التحدي الإستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها وأبعد من ذلك بكثير".

وحذر من أن "تسارع برنامجها النووي يقودنا إلى نقطة الانهيار" مشددا على أن موضوع إيران سيكون من الأولويات في الحوار الذي سيباشره مع الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترامب.(سكاي نيوز)

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