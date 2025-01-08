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عربي-دولي

فرنسا تلمح لرفع العقوبات سريعاً عن سوريا

Lebanon 24
08-01-2025 | 03:18
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بالتزامن مع المساعي الألمانية الجارية من أجل رفع العقوبات عن سوريا، أكدت فرنسا دعمها لهذا التوجه أيضا.

فقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو اليوم الأربعاء، أن بعض العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا "قد ترفع سريعا". 
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كما أوضح أن عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالجوانب الإنسانية قد تُرفع سريعا. وقال:" هناك مناقشات جارية مع الشركاء في الاتحاد بشأن إمكانية رفع عقوبات أخرى في حالة إحراز تقدم في مجالات من بينها حقوق المرأة وتحقيق الأمن في سوريا"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وكانت مصادر بوزارة الخارجية الألمانية كشفت أمس الثلاثاء أن برلين تقود مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف العقوبات التي فرضت على سوريا خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد ومساعدة الشعب السوري.
 
فيما أكد أحد المصادر "أن الأوساط الألمانية تناقش بجدية سبل تخفيف العقوبات في قطاعات معينة". علماً أن تخفيف العقوبات يتطلب قرارا بالإجماع من دول الاتحاد. (العربية) 
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