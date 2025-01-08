جرافات وميركافا.. توغل إسرائيلي جديد في القنيطرة السورية

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أفادت مصادر محلية اليوم الأربعاء بتوغل إسرائيلي جديد في موقع "التلول الحمر" بريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا، وفق ما نقلت "العربية".جرافات وميركافاكما نفذت إسرائيل عمليات تجريف باستخدام جرافات ودبابات ميركافا وعشرات الجنود.وكانت القوات الإسرائيلية توغلت الأسبوع الماضي أيضا في مدينة البعث بريف القنيطرة، لتبلغ مساحة توغلها في المنطقة نحو 8 كليومترات.كما طردت حينها موظفين من دوائر حكومية تحت ذريعة التفتيش، وفق ما نقلت آنذاك فرانس برس.المنطقة العازلةيشار إلى أنه بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من كانون الأول ، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اتخذ مواقع في المنطقة العازلة (بلغت أكثر من 10 مواقع) بمرتفعات الجولان المحتل، التي تفصل بين المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والسورية منذ عام 1974.وسرعان ما توغلت قواته لاحقا في عدة مناطق ونقاط بمحيط تلك المنطقة العازلة.كما سيطرت لاحقا على الجانب الشرقي من جبل الشيخ.فيما زعم رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن هذا الإجراء مؤقت وذات طبيعة دفاعية يهدف إلى كبح التهديدات المحتملة لبلاده من الجانب السوري.(العربية)