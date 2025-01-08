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رئيس الوزراء العراقي يصل إلى طهران في زيارة رسمية

Lebanon 24
08-01-2025 | 04:20
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التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالعاصمة طهران، التي وصلها في زيارة رسمية، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في البلاد، وبحث العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية.
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وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن السوداني وصل طهران على رأس وفد حكومي، في زيارة رسمية يعقد خلالها سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع قادة إيران.

وأشار البيان إلى أن السوداني سيبحث خلال الزيارة "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون الثنائي، ومناقشة عدد من الملفات المشتركة، إلى جانب بحث التطورات التي تشهدها المنطقة".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أعلن قبل بضعة أيام، أن رئيس الوزراء العراقي سيقوم بزيارة طهران، للقاء كبار المسؤولين في البلاد.

وأوضح بقائي، في تصريح للصحافيين أن الزيارة تأتي في إطار المشاورات بين إيران والعراق، وبهدف توسيع العلاقات الثنائية، واستعراض التطورات الإقليمية.
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