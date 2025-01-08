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عربي-دولي

بعد تصريحات ترامب.. وزير خارجية فرنسا: الاتحاد الأوروبي لن يسمح باستهداف حدوده

Lebanon 24
08-01-2025 | 04:52
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أثار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بتصريحاته الغريبة الجدل حتى قبل أن يتولى الرئاسة فعليا.

فمن كندا وغرينلاند إلى بنما، فأوروبا، تتواصل ردود الفعل الرافضة لتصريحاته، وآخر ردود الفعل تلك التي صدرت عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.
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فقد ذكر وزير الخارجية الفرنسي أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح لدول أخرى بمهاجمة حدوده.

جاء ذلك ردا على تعليقات ترامب من غرينلاند بشأن "الامتلاك والسيطرة" على الجزيرة الشاسعة التابعة للدنمارك منذ أكثر من 600 عام.

وقال بارو "ما من شك في أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح لدول أخرى في العالم بمهاجمة حدوده السيادية، أيا كانت تلك الدول.. نحن قارة قوية".

وكان رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو ووزيرة خارجيته ميلاني جولي، قالا إن بلدهما "لن تنحني" أمام تهديدات ترامب.

وشدد ترودو على أن "كندا لن تكون أبدا، على الإطلاق، جزءا من الولايات المتحدة".

كذلك أكّد وزير خارجية بنما خافيير مارتينيز-آشا، أمس الثلاثاء، أنّ سيادة بلاده "ليست قابلة للتفاوض"، وذلك ردّا على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على قناة بنما إلى الولايات المتّحدة. (سكاي نيوز)

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