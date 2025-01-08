إطلاق سراح الصحافية "سالا" المحتجزة في إيران

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بعد مرور 3 أسابيع من اعتقالها في إيران، أعلنت أرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأربعاء أن السلطات الإيرانية أطلقت سراح صحافية إيطالية سجنت بطهران وهي في طريقها إلى بلادها.وجاء في بيان لمكتب ميلوني أن "الطائرة التي تقل الصحافية تشيتشيليا سالا غادرت طهران قبل دقائق" بعد "تحرك مكثف عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية".كما قال مكتبها "أفرجت السلطات الإيرانية عن مواطنتنا وهي في طريقها للعودة إلى إيطاليا. تعرب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن امتنانها لجميع الأشخاص الذين ساعدوا في جعل عودة تشيتشيليا أمرا ممكنا، ما يسمح لها بالعودة إلى حضن عائلتها وزملائها".وأضاف أن ميلوني أبلغت والدي سالا شخصيا عبر الهاتف بأنه تم إطلاق سراحها.وأوقفت سالا البالغة 29 عاما في 19 كانون الأولبعد فترة قصيرة على توقيف الولايات المتحدة وإيطاليا مواطنين إيرانيين اثنين بتهمة انتهاك العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران.فيما أبقيت الصحافية التي تكتب لدى "إل فوليو" وتستضيف مدونة صوتية إخبارية في زنزانة انفرادية في سجن إوين في طهران.وقالت سالا لعائلتها إنها أُجبرت على النوم على الأرض في زنزانة أبقيت منارة طوال الوقت. (العربية)