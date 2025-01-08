توقعات بتباطؤ التضخم في مصر

Advertisement

توقع استطلاع انخفاض التضخم في مصر خلال شهر كانون الاول الماضي مع استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.وأشار متوسط توقعات 13 محللا استطلعت وكالة رويترز آراءهم إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24.2 بالمئة من 25.5 بالمئة في تشرين الثاني.وقالت هبة منير من "إتش.سي" للأوراق المالية: "نتوقع أن يتباطأ التضخم في كانون الاول إلى 24.1 بالمئة على أساس سنوي وإلى 0.2 بالمئة على أساس شهري، مع انخفاض أو استقرار أسعار الخضراوات والفواكه نسبيا بسبب العوامل الموسمية". (سكاي نيوز)