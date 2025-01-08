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إقتصاد

توقعات بتباطؤ التضخم في مصر

Lebanon 24
08-01-2025 | 09:19
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توقع استطلاع انخفاض التضخم في مصر خلال شهر كانون الاول الماضي مع استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وأشار متوسط توقعات 13 محللا استطلعت وكالة رويترز آراءهم إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24.2 بالمئة من 25.5 بالمئة في تشرين الثاني.
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وقالت هبة منير من "إتش.سي" للأوراق المالية: "نتوقع أن يتباطأ التضخم في كانون الاول إلى 24.1 بالمئة على أساس سنوي وإلى 0.2 بالمئة على أساس شهري، مع انخفاض أو استقرار أسعار الخضراوات والفواكه نسبيا بسبب العوامل الموسمية". (سكاي نيوز)

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