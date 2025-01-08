Advertisement

عربي-دولي

دخلت إليها لأول مرة في تاريخها.. توغل إسرائيلي جديد في سوريا

Lebanon 24
08-01-2025 | 10:41
A-
A+
Doc-P-1303081-638719551030464625.png
Doc-P-1303081-638719551030464625.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مصادر سورية، اليوم الأربعاء، بأن قوات إسرائيلية توغلت في مدينة "البعث" بريف القنيطرة السورية، بعد توغلها في مناطق إستراتيجية لأول مرة في تاريخها، في وقت سابق.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من بلدة "الرفيد" بعد تجريف السرايا العسكرية المهجورة ومنزل مهجور بالقرب منها، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
Advertisement

وكانت مصدر سورية قد أفادت بأن الجيش الإسرائيلي سيطر على تلال إستراتيجية بريف القنيطرة، لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد توغل قواته بموقع "التلول الحمر".

وذكر المرصد السوري أن قوات من الجيش الإسرائيلي توغلت مدعومة برتل من الدبابات، في قريتي "العشة" و"أبو غارة" في ريف القنيطرة الجنوبي.

وأشار المرصد السوري إلى أن القوات الإسرائيلية دخلت إلى مزرعة الحيران وسرية الدبابات في ريف القنيطرة الجنوبي.

وبحسب المرصد، يأتي ذلك، بعد إبلاغ الجيش الإسرائيلي، أمس، أهالي ريف القنيطرة، أنه يعتبر القرى التي سيطر عليها مناطق عسكرية.

بالتوازي مع ذلك، فجر الجيش الإسرائيلي مستودعات أسلحة ودمر تحصينات باستخدام كاسحات الألغام والجرافات، وطالب الأهالي بتسليم السلاح الذي نهب من القطعات العسكرية في المنطقة.

وقطعت القوات الإسرائيلية الطريق الواصل إلى منطقة "الحرش" في القرية عبر نصب سواتر ترابية، مما أدى إلى إغلاق المدارس وتعطيل العملية التعليمية بشكل كامل في القرية. (ارم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:45 | 2025-01-08
13:29 | 2025-01-08
13:20 | 2025-01-08
13:00 | 2025-01-08
12:38 | 2025-01-08
12:21 | 2025-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24