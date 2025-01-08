دخلت إليها لأول مرة في تاريخها.. توغل إسرائيلي جديد في سوريا

Advertisement

أفادت مصادر سورية، اليوم الأربعاء، بأن قوات إسرائيلية توغلت في مدينة "البعث" بريف القنيطرة السورية، بعد توغلها في مناطق إستراتيجية لأول مرة في تاريخها، في وقت سابق.وانسحبت القوات الإسرائيلية من بلدة "الرفيد" بعد تجريف السرايا العسكرية المهجورة ومنزل مهجور بالقرب منها، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.وكانت مصدر سورية قد أفادت بأن الجيش الإسرائيلي سيطر على تلال إستراتيجية بريف القنيطرة، لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد توغل قواته بموقع "التلول الحمر".وذكر المرصد السوري أن قوات من الجيش الإسرائيلي توغلت مدعومة برتل من الدبابات، في قريتي "العشة" و"أبو غارة" في ريف القنيطرة الجنوبي.وأشار المرصد السوري إلى أن القوات الإسرائيلية دخلت إلى مزرعة الحيران وسرية الدبابات في ريف القنيطرة الجنوبي.وبحسب المرصد، يأتي ذلك، بعد إبلاغ الجيش الإسرائيلي، أمس، أهالي ريف القنيطرة، أنه يعتبر القرى التي سيطر عليها مناطق عسكرية.بالتوازي مع ذلك، فجر الجيش الإسرائيلي مستودعات أسلحة ودمر تحصينات باستخدام كاسحات الألغام والجرافات، وطالب الأهالي بتسليم السلاح الذي نهب من القطعات العسكرية في المنطقة.وقطعت القوات الإسرائيلية الطريق الواصل إلى منطقة "الحرش" في القرية عبر نصب سواتر ترابية، مما أدى إلى إغلاق المدارس وتعطيل العملية التعليمية بشكل كامل في القرية. (ارم نيوز)