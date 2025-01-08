صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 45 ألفا و936 شهيدا

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أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في القطاع إلى 45 ألفا و936 شهيدا و109 آلاف و274 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023.وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي، إن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 51 شهيدا و78 إصابة خلال 24 ساعة الماضية".وأضافت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي "ارتفعت إلى 45.936 شهيدا 109.274 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023".وأشارت إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر.وإلى جانب الضحايا، تسببت الإبادة الإسرائيلية المدعومة أمريكيا في فقدان ما يزيد على 11 ألف فلسطيني، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين. (الاناضول)