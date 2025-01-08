لأسباب مجهولة.. تعليق مفاجئ للرحلات الجوية بين سوريا والإمارات!

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وتعقيبا على ذلك، أصدرت الخطوط الجوية السورية تعميما، جاء فيه: "تعفى التذاكر المصدرة والمحجوزة على رحلات الخطوط الجوية السورية (من - وإلى) دولة الإمارات العربية المتحدة من غرامة إعادة القيمة بسبب إيقاف التشغيل إلى دولة الإمارات".وأضافت أنها سوف تكشف عن أي مستجدات فيما يخص استئناف تشغيل الرحلات.