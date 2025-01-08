Advertisement

عربي-دولي

لأسباب مجهولة.. تعليق مفاجئ للرحلات الجوية بين سوريا والإمارات!

Lebanon 24
08-01-2025 | 13:29
A-
A+
Doc-P-1303184-638719653442029111.png
Doc-P-1303184-638719653442029111.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الخطوط الجوية السورية عن تعليق حركة الطيران بين سوريا والإمارات، بعد انطلاق أول رحلة جوية من دمشق إلى الشارقة يوم الثلاثاء الماضي، وهي الرحلة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد.
Advertisement
وتعقيبا على ذلك، أصدرت الخطوط الجوية السورية تعميما، جاء فيه: "تعفى التذاكر المصدرة والمحجوزة على رحلات الخطوط الجوية السورية (من - وإلى) دولة الإمارات العربية المتحدة من غرامة إعادة القيمة بسبب إيقاف التشغيل إلى دولة الإمارات".

وأضافت أنها سوف تكشف عن أي مستجدات فيما يخص استئناف تشغيل الرحلات.


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:56 | 2025-01-08
16:20 | 2025-01-08
16:10 | 2025-01-08
16:00 | 2025-01-08
15:36 | 2025-01-08
15:30 | 2025-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24