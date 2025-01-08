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عربي-دولي

السعودية تدين نشر إسرائيل خرائط "مزعومة" تشمل أراض عربية

Lebanon 24
08-01-2025 | 14:35
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، رفض بلادها وإدانتها لخرائط "مزعومة" نشرتها تل أبيب ووصفتها بـ"إسرائيل التاريخية" تشمل أراض عربية.
والاثنين، نشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية على منصة "إكس"، خريطة مزعومة مع تعليق يفبرك تاريخا إسرائيليا يعود لآلاف السنين بما يتماشى مع مزاعم عبرية متكررة.
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وقالت الخارجية السعودية في بيان إن "المملكة تعلن إدانتها ورفضها لمزاعم الاحتلال الإسرائيلي وادعاءاته الباطلة حيال الخريطة المنشورة من قبل حسابات رسمية تابعة له، والتي تُظهر أجزاءً من دول عربية (الأردن، ولبنان، وسوريا) ضمن حدودها المزعومة".
وأكدت المملكة أن "مثل هذه الادعاءات المتطرفة تدلل على نوايا سلطات الاحتلال في تكريس احتلالها والاستمرار في الاعتداءات السافرة على سيادة الدول، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية".
وجددت المملكة في هذا السياق، "مطالبتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد دول المنطقة وشعوبها، والتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها، للحد من تفاقم أزمات المنطقة، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل".
وتضم الخريطة المزعومة التي نشرتها تل أبيب أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا، وسط إدانة فلسطينية وأردنية. (الأناضول)
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