"الحوثي" تعلن جاهزيتها لصفقة أسرى شاملة مع الحكومة اليمنية

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أعلنت جماعة الحوثي، مساء الأربعاء، "جاهزيتها" لعقد صفقة أسرى شاملة مع الحكومة اليمنية.جاء ذلك في تصريح لرئيس لجنة الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى، خلال لقائه بالعاصمة صنعاء، مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وفق وكالة أنباء "سبأ" بنسختها التابعة للحوثيين.وناقش الجانبان "سبل التقدم في ملف الأسرى، لا سيما تنفيذ الصفقة التي تم الاتفاق عليها في سويسرا العام الماضي، والتي تتضمن إطلاق سراح 1400 أسير من كل جانب".وأشار المرتضى، بحسب ذات المصدر، إلى أن الجماعة "مستعدة للمشاركة في جولات جديدة من المفاوضات تفضي إلى صفقة تشمل جميع الأسرى، وفق قاعدة: الكل مقابل الكل". (الاناضول)