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عربي-دولي

مسلحون يهاجمون القصر الرئاسي في تشاد.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
08-01-2025 | 16:10
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أعلنت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصادر أمنية تشادية، اليوم الأربعاء، أن" مسلحين هاجموا القصر الرئاسي في العاصمة التشادية إنجامينا، وتصدت لهم ‎القوات الأمنية وفرضت سيطرتها بشكل كامل في محيط القصر".
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وفي هذا السياق، أعلن متحدث الحكومة في تشاد في بيان على صفحته على "فيسبوك"،إنه "تمت السيطرة على الوضع في أعقاب تبادل إطلاق النار في محيط القصر الرئاسي ولا شيء خطير".

كما أكدت مصادر أمنية تشادية لوكالة "نوفوستي" أنّ "القوات الأمنية تصدت للمناوشات التي جرت بمحيط القصر الرئاسي، وفرضت سيطرتها بشكل كامل في محيط القصر الرئاسي دون وجود أي اضطرابات في الوقت الراهن".

وأضافت أن "هناك إصابات إثر المناوشات وإطلاق النار.

وذكرت وكالة "ا ف ب" أن "إطلاق النار بدأ حوالي الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي".
 
وأشارت إلى أن "جميع الطرق القريبة من القصر الرئاسي مغلقة، كما ظهرت معدات عسكرية، بما في ذلك الدبابات، في وسط المدينة".

ووقع الحادث قبل ساعات قليلة من الموعد المقرر لبدء وزير الخارجية الصيني وانغ يي زيارة رسمية إلى تشاد. (روسيا اليوم) 
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