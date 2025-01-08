مسلحون يهاجمون القصر الرئاسي في تشاد.. هل من إصابات؟

Advertisement

وفي هذا السياق، أعلن متحدث الحكومة في تشاد في بيان على صفحته على "فيسبوك"،إنه "تمت السيطرة على الوضع في أعقاب تبادل إطلاق النار في محيط القصر الرئاسي ولا شيء خطير".كما أكدت مصادر أمنية تشادية لوكالة "نوفوستي" أنّ "القوات الأمنية تصدت للمناوشات التي جرت بمحيط القصر الرئاسي، وفرضت سيطرتها بشكل كامل في محيط القصر الرئاسي دون وجود أي اضطرابات في الوقت الراهن".وأضافت أن "هناك إصابات إثر المناوشات وإطلاق النار.وذكرت وكالة "ا ف ب" أن "إطلاق النار بدأ حوالي الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي".