"نهاية العالم".. حريق ضخم يهدد "لوس أنجلوس" وماسك يُعلق (فيديو)

وكتب ماسك على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "هذه الحرائق يمكن تجنبها بسهولة، لكن اللوائح الهراء في كاليفورنيا تمنع اتخاذ الإجراءات، لذلك تحترق المنازل عامًا بعد عام ويموت المزيد من الناس.وعلق مغردون على الفيديو بنشر صور تظهر تلون السماء باللون الأحمر، قائلين: إنها نهاية العالم.وأجبر الحريق الهائل، الذي اندلع، قرب لوس أنجلوس، آلاف السكان على إخلاء منازلهم الواقعة في التلال المُطلّة على المدينة الأميركية الكبيرة، وفق ما أعلنت السلطات التي حذّرت من أن النيران تنتشر بقوة بسبب رياح عاتية.واندلع الحريق، ظهر الثلاثاء، في حيّ باسيفيك باليساديس، أسفل جبال سانتا مونيكا، شمال غربي المدينة، والذي يعجّ بفيلات يبلغ سعر كل منها ملايين الدولارات. وأتت النيران في غضون ساعات على ما يقرب من 1200 هكتار.وجرى إخلاء كثير من السكان في حالة ذعر، ولم يتمكنوا من أن يأخذوا معهم سوى عدد ضئيل من متعلقاتهم وحيواناتهم الأليفة.