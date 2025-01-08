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عربي-دولي

"يعيش في الماضي"... رئيسة المكسيك تهاجم ترامب

Lebanon 24
08-01-2025 | 23:13
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هاجمت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وقالت "إنه يعيش في الماضي".

وقالت رئيسة المكسيك إن اسم "خليج المكسيك" معترف به دوليا في رد على تصريحات ترامب عن تغيير اسم المسطح المائي، إذ كان قد تحدث، الثلاثاء، عن تغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا".
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وأضافت كلاوديا شينباوم "أعتقد أنهم ينقلون معلومات خاطئة للرئيس المنتخب ترامب وأخبروه أن فيليبي كالديرون ما زال رئيسا".

وكان كالديرون رئيسا للمكسيك بين عامي 2006 و2012.

وقالت شينباوم "لكن لا، الأمر في المكسيك يرجع للشعب".

وعرضت خلال مؤتمر صحفي خريطة توضح المساحة السابقة للمكسيك التي كانت تشمل أراضي أصبحت الآن جزءا من الولايات المتحدة.

وقالت متهكمة "أميركا المكسيكية، هذا ظريف فيما يبدو".

وكان ترامب أثار ردود فعل غاضبة إزاء تصريحات حول إعادة السيطرة على قناة بنما، وضم كندا لتصبح الولاية 51، بالإضافة إلى محاولاته لشراء وضم غرينلاند.
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