14
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
13
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"يعيش في الماضي"... رئيسة المكسيك تهاجم ترامب
Lebanon 24
08-01-2025
|
23:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
هاجمت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وقالت "إنه يعيش في الماضي".
وقالت رئيسة المكسيك إن اسم "خليج المكسيك" معترف به دوليا في رد على تصريحات ترامب عن تغيير اسم المسطح المائي، إذ كان قد تحدث، الثلاثاء، عن تغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا".
Advertisement
وأضافت كلاوديا شينباوم "أعتقد أنهم ينقلون معلومات خاطئة للرئيس المنتخب ترامب وأخبروه أن فيليبي كالديرون ما زال رئيسا".
وكان كالديرون رئيسا للمكسيك بين عامي 2006 و2012.
وقالت شينباوم "لكن لا، الأمر في المكسيك يرجع للشعب".
وعرضت خلال مؤتمر صحفي خريطة توضح المساحة السابقة للمكسيك التي كانت تشمل أراضي أصبحت الآن جزءا من الولايات المتحدة.
وقالت متهكمة "أميركا المكسيكية، هذا ظريف فيما يبدو".
وكان ترامب أثار ردود فعل غاضبة إزاء تصريحات حول إعادة السيطرة على قناة بنما، وضم كندا لتصبح الولاية 51، بالإضافة إلى محاولاته لشراء وضم غرينلاند.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة تهمّكم عن الدولار والليرة.. هذا ما كُشف
Lebanon 24
معلومة تهمّكم عن الدولار والليرة.. هذا ما كُشف
15:27 | 2025-01-08
08/01/2025 03:27:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إنفجار محطة محروقات في سن الفيل
Lebanon 24
بالفيديو... إنفجار محطة محروقات في سن الفيل
08:39 | 2025-01-08
08/01/2025 08:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستفتح المدارس أبوابها غداً؟.. إليكم ما كشفه وزير التربيّة
Lebanon 24
هل ستفتح المدارس أبوابها غداً؟.. إليكم ما كشفه وزير التربيّة
07:50 | 2025-01-08
08/01/2025 07:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن الدولار في لبنان.. هذا ما حصل مساءً (فيديو)
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن الدولار في لبنان.. هذا ما حصل مساءً (فيديو)
13:19 | 2025-01-08
08/01/2025 01:19:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أم لولدين وجدة لحفيد.. ماذا نعرف عن السيدة الأولى المتوقعة "نعمت عون"؟
Lebanon 24
أم لولدين وجدة لحفيد.. ماذا نعرف عن السيدة الأولى المتوقعة "نعمت عون"؟
15:04 | 2025-01-08
08/01/2025 03:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:19 | 2025-01-09
إسرائيل مستمرة بقتل أطفال غزة
01:19 | 2025-01-09
بحضور ترامب و3 رؤساء سابقين.. جنازة رسمية لكارتر اليوم في واشنطن
01:06 | 2025-01-09
ضعف مبلغ بايدن.. ترامب يجمع أكثر من 170 مليون دولار لحفل تنصيبه
01:01 | 2025-01-09
بلينكن يؤكد مُجددا: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس "قريب جدا"
00:51 | 2025-01-09
الإنذار الأخير.. تحذير من السلطات السورية إلى حاملي الأسلحة في القنيطرة
00:37 | 2025-01-09
اجتماع رباعي في روما لبحث الوضع في سوريا
فيديو
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
09/01/2025 08:26:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
02:49 | 2025-01-06
09/01/2025 08:26:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
23:37 | 2025-01-05
09/01/2025 08:26:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24