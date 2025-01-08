14
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
13
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الولايات المتحدة تحذر من تزايد خبرة جنود كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا
Lebanon 24
08-01-2025
|
23:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذرت الولايات المتحدة الأربعاء، من أن كوريا الشمالية تستفيد من مشاركة قواتها في القتال إلى جانب روسيا ضد أوكرانيا وقالت إنها تكتسب خبرة تجعلها "أكثر قدرة على شن حرب ضد جيرانها".
وعززت روسيا العلاقات الدبلوماسية والعسكرية مع كوريا الشمالية منذ غزوها لأوكرانيا في شباط 2022.
Advertisement
وقالت دوروثي كاميل شيا، نائبة المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي إن أكثر من 12 ألف جندي من كوريا الشمالية يتواجدون في روسيا وبدأوا الشهر الماضي، القتال ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية.
وذكرت شيا أمام المجلس المكون من 15 عضواً، خلال اجتماع بشأن اختبار أجرته بيونج يانج الاثنين، وقالت إنه لصاروخ باليستي جديد متوسط المدى تفوق سرعته سرعة الصوت، أن كوريا الشمالية "تستفيد بشكل كبير من تلقي المعدات والتكنولوجيا والخبرة العسكرية من روسيا، مما يجعلها أكثر قدرة على شن حرب ضد جيرانها".
قال البيت الأبيض إن القوات الكورية الشمالية تعاني من خسائر في حرب أوكرانيا، وإن بعضهم "يقدمون على الانتحار بدلاً من الاستسلام للقوات الأوكرانية".
وبرر مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونج الاختبار الصاروخي التي أجرته بلاده الاثنين، بأنه جزء من خطة لتعزيز القدرات الدفاعية. واتهم الولايات المتحدة بـ"ازدواجية المعايير".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة تهمّكم عن الدولار والليرة.. هذا ما كُشف
Lebanon 24
معلومة تهمّكم عن الدولار والليرة.. هذا ما كُشف
15:27 | 2025-01-08
08/01/2025 03:27:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إنفجار محطة محروقات في سن الفيل
Lebanon 24
بالفيديو... إنفجار محطة محروقات في سن الفيل
08:39 | 2025-01-08
08/01/2025 08:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستفتح المدارس أبوابها غداً؟.. إليكم ما كشفه وزير التربيّة
Lebanon 24
هل ستفتح المدارس أبوابها غداً؟.. إليكم ما كشفه وزير التربيّة
07:50 | 2025-01-08
08/01/2025 07:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن الدولار في لبنان.. هذا ما حصل مساءً (فيديو)
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن الدولار في لبنان.. هذا ما حصل مساءً (فيديو)
13:19 | 2025-01-08
08/01/2025 01:19:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أم لولدين وجدة لحفيد.. ماذا نعرف عن السيدة الأولى المتوقعة "نعمت عون"؟
Lebanon 24
أم لولدين وجدة لحفيد.. ماذا نعرف عن السيدة الأولى المتوقعة "نعمت عون"؟
15:04 | 2025-01-08
08/01/2025 03:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:19 | 2025-01-09
إسرائيل مستمرة بقتل أطفال غزة
01:19 | 2025-01-09
بحضور ترامب و3 رؤساء سابقين.. جنازة رسمية لكارتر اليوم في واشنطن
01:06 | 2025-01-09
ضعف مبلغ بايدن.. ترامب يجمع أكثر من 170 مليون دولار لحفل تنصيبه
01:01 | 2025-01-09
بلينكن يؤكد مُجددا: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس "قريب جدا"
00:51 | 2025-01-09
الإنذار الأخير.. تحذير من السلطات السورية إلى حاملي الأسلحة في القنيطرة
00:37 | 2025-01-09
اجتماع رباعي في روما لبحث الوضع في سوريا
فيديو
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
09/01/2025 08:26:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
02:49 | 2025-01-06
09/01/2025 08:26:42
Lebanon 24
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
23:37 | 2025-01-05
09/01/2025 08:26:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24