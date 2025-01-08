الولايات المتحدة تحذر من تزايد خبرة جنود كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا

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حذرت الولايات المتحدة الأربعاء، من أن كوريا الشمالية تستفيد من مشاركة قواتها في القتال إلى جانب روسيا ضد أوكرانيا وقالت إنها تكتسب خبرة تجعلها "أكثر قدرة على شن حرب ضد جيرانها".وعززت روسيا العلاقات الدبلوماسية والعسكرية مع كوريا الشمالية منذ غزوها لأوكرانيا في شباط 2022.وقالت دوروثي كاميل شيا، نائبة المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي إن أكثر من 12 ألف جندي من كوريا الشمالية يتواجدون في روسيا وبدأوا الشهر الماضي، القتال ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية.وذكرت شيا أمام المجلس المكون من 15 عضواً، خلال اجتماع بشأن اختبار أجرته بيونج يانج الاثنين، وقالت إنه لصاروخ باليستي جديد متوسط المدى تفوق سرعته سرعة الصوت، أن كوريا الشمالية "تستفيد بشكل كبير من تلقي المعدات والتكنولوجيا والخبرة العسكرية من روسيا، مما يجعلها أكثر قدرة على شن حرب ضد جيرانها".قال البيت الأبيض إن القوات الكورية الشمالية تعاني من خسائر في حرب أوكرانيا، وإن بعضهم "يقدمون على الانتحار بدلاً من الاستسلام للقوات الأوكرانية".وبرر مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونج الاختبار الصاروخي التي أجرته بلاده الاثنين، بأنه جزء من خطة لتعزيز القدرات الدفاعية. واتهم الولايات المتحدة بـ"ازدواجية المعايير".