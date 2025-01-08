توتر في ريف حمص.. مسلحون قتلوا 12 مدنيا

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لقي 12 مدنياً مصرعهم في ريف حمص، يوم الأربعاء، على يد مسلحين مجهولين، في حوادث متفرقة تأتي بعد انتهاء حملة أمنية نفذتها السلطات الجديدة في المحافظة.وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة أشقاء، في قرية تسنين قرب تلبيسة أثناء عملهم في الأراضي الزراعية، إثر تعرضهم لإطلاق نار من مسلحي الفصائل.وفي حادثة منفصلة، عُثر على جثث ستة أشخاص، اثنين من قرية خربة الحمام وأربعة من قرية الغزيلة، بعد اختطافهم من حاجز أثناء توجههم للعمل أو زيارة أقاربهم في المنطقة.كما وُجدت جثتا مدنيين من حي النزهة في منطقة الوعر بحمص، بعد اختطافهما قبل أيام من أحد المحال التجارية في حي الصناعة بالمدينة.يُذكر أن "إدارة العمليات العسكرية" كانت قد أعلنت في السادس من هذا الشهر انتهاء حملة أمنية واسعة في حمص، أسفرت عن توقيف حوالي 1450 شخصاً. (ارم نيوز)