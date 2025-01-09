ضعف مبلغ بايدن.. ترامب يجمع أكثر من 170 مليون دولار لحفل تنصيبه

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تمكن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب من جمع أكثر من 170 مليون دولار لتمويل حفل تنصيبه المقبل، وهو مبلغ قياسي حيث أبدى كبار المديرين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا والمتبرعون الرئيسيون استعدادهم لتقديم مساهمات مالية كبيرة لدعم تمويل هذا الحدث.وتم تأكيد التبرعات الخاصة التي تم جمعها حتى الآن من قبل شخص مطلع على حملة جمع التبرعات لكنه غير مخوّل بالتحدث علنا. وقال الشخص إنه من المتوقع أن تجمع لجنة تنصيب ترامب أكثر من 200 مليون دولار بحلول نهاية الحملة.ولم تكشف لجنة تنصيب ترامب بعد عن كيفية إنفاق هذه التبرعات.ضعف المبلغ الذي جمعه بايدن قبل 4 سنواتوعادة ما تُستخدم التبرعات الخاصة لتغطية تكاليف الأحداث المحيطة بحفل التنصيب، مثل التكاليف المتعلقة بمراسم أداء القسم نفسها، بالإضافة إلى العرض الافتتاحي والكرات الاحتفالية الفاخرة.ويزيد المبلغ الكبير الذي جمعته لجنة تنصيب ترامب الرئاسية حتى الآن عن ضعف المبلغ الذي جمعه الرئيس جو بايدن قبل أربع سنوات، حيث جمع نحو 62 مليون دولار لحفل تنصيبه، وفقا لسجلات لجنة الانتخابات الاتحادية.كما حطم ترامب الرقم القياسي للتبرعات خلال حفل تنصيبه الأول في عام 2016 عندما جمع قرابة 107 ملايين دولار."نظرة الوداع" على كارترهذا وألقى الرئيس الأميركي المنتخب وزوجته ميلانيا، أمس الأربعاء، نظرة الوداع على نعش الرئيس الأسبق جيمي كارتر المسجّى في مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن، وذلك عشية الجنازة الوطنية المقرّرة لسلفه الذي توفي قبل عشرة أيام عن 100 عام.(العربية)