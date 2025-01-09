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ترامب يخطط لاستبدال رئيس الأرشيف الوطني

Lebanon 24
09-01-2025 | 02:45
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قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إنه يخطط لاستبدال رئيس الأرشيف الوطني في البلاد، وهو عبارة عن وكالة اتحادية تدير المكتبات الرئاسية والمتاحف الوطنية، ومرافق الأرشيف في جميع أنحاء أميركا، فضلاً عن المتحف الشعبي في واشنطن العاصمة، الذي يعرض وثائق قيّمة، والنسخ التاريخية من إعلان الاستقلال الأميركي، والدستور، ووثيقة الحقوق.
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وبحسب صحيفة "آرت نيوز"، أدلى ترامب بتصريحه خلال حوار مع المذيع هيو هيويت في السادس من يناير، لافتاً إلى أنه "سيسعى إلى تعيين رئيس أكثر ولاءً للوكالة، كي يحل مكان الأمينة الحالية للأرشيف الوطني، كولين شوجان".

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريراً مفصّلاً حول الموضوع، نقلت فيه عن ترامب قوله: "أستطيع أن أقول إننا سنحصل على شخص ما، نعم سيكون لدينا أمين أرشيف جديد".

وذكرت الصحيفة "أن إدارة الأرشيفات الوطنية، كانت نبّهت وزارة العدل في أوائل عام 2022، بشأن المشكلات المتعلقة بتعامل السيد ترامب مع الوثائق السرية، بعد أن أخذ أكثر من عشرة صناديق من السجلات الرئاسية والوثائق السرية إلى منزله في فلوريدا، بعد تركه منصبه".
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