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عربي-دولي

تركيا تعتزم بدء رحلات طيران إلى دمشق في الأيام المقبلة

Lebanon 24
09-01-2025 | 05:15
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قال وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، الخميس، إن أنقرة تعتزم بدء تسيير رحلات طيران إلى العاصمة السورية دمشق في الأيام المقبلة.

وأضاف "نعتزم تسيير رحلة طيران من تركيا (إلى دمشق) في الأيام المقبلة... عندما يتم الربط بين دمشق وإسطنبول، سنكون قد لبينا احتياجا كبيرا. جهودنا مستمرة في هذا الشأن".
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وفي مقابلة مع قناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية قال الوزير إن من المقرر تسيير رحلات منتظمة من إسطنبول إلى دمشق لكن بعد تشغيل أنظمة الرادار في المطار.

وكانت الرحلات الدولية في مطار دمشق، استؤنفت الثلاثاء، للمرة الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، حيث أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية باتجاه مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.


واستأنفت الخطوط الجوية القطرية، الثلاثاء، رحلاتها باتجاه سوريا بعد نحو 13 عاماً، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا، وهبطت بعد ظهر الثلاثاء أول طائرة ركاب قطرية.

وكان المطار يستقبل خلال الفترة الماضية طائرات تنقل مساعدات دولية أو تقلّ مسؤولين أجانب، واستأنف تسيير الرحلات الداخلية في وقت سابق. (سكاي نيوز)
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