قبيل أيام من تنصيب ترامب.. الاتحاد الأوروبي يؤكد على دعم أوكرانيا

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وشددت كالاس كذلك، قبل اجتماع لمجموعة الاتصال لشركاء كييف في ألمانيا، على ثقتها بأن واشنطن "ستواصل دعم لأوكرنيا"، مضيفة "مهما كانت هوية رئيس الولايات المتحدة، ليس من مصلحة أميركا أن تكون روسيا القوة العظمى الأكبر في العالم". أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي "مستعد" لقيادة جهود الدعم العسكري لأوكرانيا "في حال لا تريد الولايات المتحدة القيام بذلك"، قبل 11 يوما على تولي دونالد ترامب الرئاسة في واشنطن.وشددت كالاس كذلك، قبل اجتماع لمجموعة الاتصال لشركاء كييف في ألمانيا، على ثقتها بأن واشنطن "ستواصل دعم لأوكرنيا"، مضيفة "مهما كانت هوية رئيس الولايات المتحدة، ليس من مصلحة أميركا أن تكون روسيا القوة العظمى الأكبر في العالم".

ومن جانبه، اعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن انتشار قوات غربية في أوكرانيا سيساعد "في إرغام روسيا على السلام"، نقلا عن فرانس برس.



وقال زيلينسكي خلال اجتماع في المانيا لـ"مجموعة الاتصال"، التي تضم أبرز حلفاء كييف، أن "انتشار كتائب تابعة لشركاء هو واحد من أفضل الأدوات" بهدف "إجبار روسيا على السلام". (العربية)