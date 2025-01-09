روسيا تراقب الوضع في غرينلاند وتعلق على تصريحات ترامب

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أكد الكرملين، الخميس، أنه "يتابع من كثب" الكلام "اللافت" للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي هدد بضم منطقة غرينلاند الدنماركية الواقعة في القطب الشمالي حيث لروسيا مصالح كبيرة.وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "القطب الشمالي منطقة لمصالحنا الوطنية .. نتابع من كثب التطور اللافت الذي يبقى لحسن الحظ حتى الآن عند مستوى التصريحات".وكان ترامب قد أعلن مرارا عن اهتمامه بالاستحواذ على الجزيرة الواقعة بين المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الأطلسي، وتحظى بتقسيم إداري ذاتي الحكم داخل مملكة الدنمارك.ومؤخرا، رفض الرئيس الأميركي المنتخب استبعاد القيام بتحرك عسكري للاستحواذ على غرينلاند وقناة بنما.وقال في تصريحات: "يمكنني أن أقول ذلك: نحتاج إليهما من أجل الأمن الاقتصادي"، مضيفا: "لن أعلن التزامي بذلك (أي عدم القيام بتحرك عسكري). قد نضطر للقيام بأمر ما". (سكاي نيوز)