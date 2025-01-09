ذكرت مجلة "Foreign Policy" الأميركية أنه "عندما كان الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون يستعد لرحلته التاريخية إلى الصين في عام 1972، دون ملاحظات بخط يده، ومن بينها ملاحظات تحت عنواني "ما يريدونه" و "ما نريده". وقد حقق نيكسون ومستشاره للأمن القومي هنري كيسنجر إنجازا تاريخيا بهذه الرحلة وبالانفتاح على الصين، وهي دولة كانت معزولة ومنفصلة عن الولايات المتحدة لعقود من الزمان. وبعد أن بنى نيكسون جزءا كبيرا من حياته السياسية على معارضة النفوذ الشيوعي، امتلك الصدقية اللازمة للتعامل مع الصين دون أن يُتهم بالضعف. وبالنسبة لزعيم يتمتع بمزايا أقل على الصعيد المحافظ، فإن مثل هذه المبادرة الدبلوماسية الجريئة كانت لتكون غير مقبولة سياسيا".

Advertisement

وبحسب المجلة، "لقد أدى هذا المزيج المتناقض من السمعة المتشددة والدبلوماسية البراغماتية إلى ظهور المثل القائل "فقط نيكسون يمكنه الذهاب إلى الصين"، مما يسلط الضوء على الظروف والشخصية الفريدة التي مكنت من التقارب التاريخي. وبالنسبة للحكومة الصينية المعزولة، كان التقارب مع واشنطن ضروريًا لأن الخلاف الأيديولوجي والجيوسياسي بين الصين والاتحاد السوفييتي تعمق بحلول أواخر الستينيات، وسلطت الاشتباكات الحدودية في عام 1969 على طول نهر أوسوري الضوء على العداوات المتزايدة بين البلدين. وعلى الصعيد المحلي، كان اقتصاد الصين يعاني أيضًا، ووعدت العلاقات المحسنة مع الولايات المتحدة بفرص للمشاركة الاقتصادية والتحديث".

وتابعت المجلة، "على غرار نيكسون وآرائه المتشددة بشأن الشيوعية، من المعروف على نطاق واسع أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب متشدد بشأن إيران. فقد انسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية في إطار ما يسمى بحملة الضغط الأقصى، مدعيا أن إيران في ظل هذا الخنق الاقتصادي سوف تسعى إلى التوصل إلى صفقة "أفضل". كما اتخذ خطوة غير مسبوقة باغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، في كانون الثاني 2020".

وأضافت المجلة، "لكن على الرغم من خطابه القاسي، زعم ترامب مرارًا وتكرارًا أنه لا يسعى إلى تغيير النظام في إيران وأنه يريد أيضًا إقامة علاقات أفضل مع البلاد. وفي حملته الانتخابية العام الماضي، حدد أيضًا استخدام الأسلحة النووية باعتباره "التهديد الأكبر للعالم". وأثناء وجوده في منصبه، حاول مرارًا وتكرارًا التحدث إلى قيادة إيران، بما في ذلك محاولة في آب 2019 للقاء وزير الخارجية الإيراني آنذاك محمد جواد ظريف في فرنسا وفي أيلول 2019 مع الرئيس الإيراني آنذاك حسن روحاني. وبعد ترك منصبه، أعرب ترامب عن اهتمامه بتغيير العلاقات الأميركية الإيرانية. في آب الماضي، على سبيل المثال، صرح قائلاً: "أنا لا أتطلع إلى أن أكون سيئًا مع إيران ... سنكون ودودين، لكنهم لا يستطيعون امتلاك سلاح نووي"."

وبحسب المجلة، "لم تتحقق هذه الصداقة خلال فترة ولاية ترامب الأولى لعدة أسباب. أولا، في حين كان ترامب نفسه مهتما بالتحدث إلى الإيرانيين، كان محاطا بصقور أيديولوجيين، مثل وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون، الذين كانوا يدعون إلى "قصف إيران" لسنوات. وفي عام 2014، على سبيل المثال، اقترح بومبيو قصف المنشآت النووية الإيرانية قائلا إن "الأمر يتطلب أقل من 2000 طلعة جوية لتدمير القدرة النووية الإيرانية".وبالمثل، دعا بولتون في الماضي إلى قصف البرنامج النووي الإيراني. ولعب كلا الفردين دورا محوريا في تقويض الدبلوماسية بين البلدين. وعلى سبيل المثال، عندما دعا السناتور راند بول، ظاهريا نيابة عن ترامب، ظريف إلى المكتب البيضاوي في تموز 2019، أعد بولتون، وفقا لمذكراته، خطاب استقالته. وفي حين رفض ظريف الدعوة، بناء على أوامر طهران، وعوقب بسبب ذلك، فإن هذه الحلقة تسلط الضوء على مدى معارضة بولتون للدبلوماسية مع إيران. وعلاوة على ذلك، تسلط مذكرات ظريف الأخيرة"جرأةالصمود" الضوء على كيفية تدخل بومبيو شخصيًا لمنع ما يسمى بمبادرة موسكو في تموز 2020، عندما اتخذت إيران والولايات المتحدة تدابير متبادلة لحل القضايا المتعلقة بتخفيف العقوبات والبرنامج النووي لطهران. وبفضل تدخل كبير الدبلوماسيين، انهارت فرصة الدبلوماسية بين طهران وواشنطن مرة أخرى".

وتابعت المجلة، "ثانيا، في فترة ولاية ترامب الأولى، كان موقف إيران الجيو-استراتيجي أكثر ملاءمة مقارنة بالوضع الحالي، ولم ترى طهران أي حاجة للتحدث مع الولايات المتحدة أو تهدئة التوترات في المنطقة. في الواقع، فعلت العكس. وعندما ذهب رئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي إلى طهران في حزيران 2019 كوسيط بين إيران والولايات المتحدة، رفض المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بشكل قاطع أي محادثات مع واشنطن، قائلاً: "لا أعتبر ترامب شخصًا يستحق تبادل أي رسالة معه، وليس لدي إجابة له،ولن أرد عليه في المستقبل". وفي أيلول 2019، ضرب المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران منشأتين نفطيتين رئيسيتين داخل المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى تعليق نصف الإنتاج اليومي للبلاد. باختصار، تبنت طهران موقفًا واثقًا وحازمًا، وحافظت على موقف هجومي في أنشطتها الإقليمية. وفي الوقت نفسه، بدأت في توسيع قدراتها النووية، متخلية عن قيود الاتفاق النووي".

وأضافت المجلة، "إن ولاية ترامب الثانية تمثل فرصة فريدة لإعادة تعريف العلاقات الأميركية الإيرانية. ومع رحيل المتشددين الإيديولوجيين مثل بولتون وبومبيو من إدارته، نجح ترامب في تجميع فريق من الموالين المتوافقين مع رؤيته. ولا يعمل هذا التحول على إزالة العقبات الرئيسية أمام الدبلوماسية فحسب، بل يخلق أيضًا مسارًا لنهج معادٍ لطهران يعطي الأولوية للاتفاقيات المبنية على المعاملةعلى التصلب الإيديولوجي".

وبحسب المجلة، "إن ترشيح السيناتور ماركو روبيو لمنصب وزيرالخارجية وتعيين النائب مايك والتز مستشارا للأمن القومي يؤكدان تفضيل ترامب للحلفاء الذين يتشاركون رؤيته الأوسع. وفي حين تحول روبيو إلى مؤيد قوي، فإن والتز يجلب معه خلفية باعتباره صقرًا للصين ومؤيدًا لحملة الضغط القصوى التي يشنها ترامب. وعلى الرغم من سمعتهما المتشددة، فقد أظهر كلاهما استعدادًا لدعم أجندة ترامب، مما زاد من احتمالية التوافق على صفقة محتملة مع طهران. ومع ذلك، قد يواجه ترامب ضغوطًا من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، مثل السيناتور توم كوتون، وهو صقر قوي تجاه إيران. وفي التعامل مع المعطلين، يجب على ترامب أن يفعل ما يفعله بشكل أفضل: أن يثق في غرائزه ولا ينحني للضغوط السياسية".

وتابعت المجلة، "تدهورت البيئة الاستراتيجية لإيران في العام الماضي، ولم تعد تتمتع بحرية العمل التي تمتعت بها في ولاية ترامب الأولى. فمنذ نيسان الماضي، ضعف بشدة حلفاء إيران غير الحكوميين في المنطقة، وخاصة حزب الله، وقطعت إسرائيل رأس قيادتهم. ومع انهيار ركائز استراتيجيتها الدفاعية الأمامية، تواجه ايران مأزقا خطيرا في سياساتها الأمنية الوطنية، وقد تقرر طهران ترجمة وضعها النووي إلى ترسانة مادية واختبار سلاح نووي. ومع ذلك، فإن هذا من شأنه أن يخاطر بضربة وقائية من جانب إسرائيل والولايات المتحدة، اللتين أعلنتا مرارا وتكرارا أنهما لن تتسامحا مع ايران المسلحة نوويا".

وبحسب المجلة، "على الصعيد المحلي أيضا، تحتاج إيران بشدة إلى تخفيف العقوبات والتحديث. فقد دُمر الاقتصاد الإيراني بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية الشديدة، وفقدت عملتها الكثير من قيمتها مقابل الدولار. وعلاوة على ذلك، تحتاج إيران إلى استثمارات في بنيتها التحتية، وخاصة في قطاع الطاقة. والواقع أن القيادة الإيرانية تدرك الوضع الحالي. والواقع أن الرئيس الحالي مسعود بزشكيان خاض الانتخابات على منصة المفاوضات لرفع العقوبات. وفي حين نجحت إيران في الصمود في وجه العاصفة في ولاية ترامب الأولى، فإن أربع سنوات أخرى من الضغوط القصوى، إلى جانب التوترات الإقليمية، لن تكون مستدامة. وبالتالي، فإن الإيرانيين معرضون لخطر التوصل إلى اتفاق".