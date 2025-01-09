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عربي-دولي

بهذه الكلمات... هكذا عايد الأمير وليام زوجته كيت

Lebanon 24
09-01-2025 | 09:20
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أشاد الأمير وليام بالقوة "الرائعة" التي أظهرتها زوجته كيت، التي تحتفل بعيد ميلادها الثالث والأربعين، بعد عام حاربت خلاله مرض السرطان وخضعت للعلاج الكيميائي.

وكتب الأمير على الصفحة الرسمية للزوجين على الشبكات الاجتماعية: "إلى الزوجة والأم الرائعة. لقد كانت القوة التي أظهرتها على مدار العام الماضي رائعة. جورج، شارلوت، لويس وأنا فخورون بك للغاية. عيد ميلاد سعيد كاثرين، نحن نحبك".
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وأُرفقت هذه الرسالة الشخصية بصورة بالأبيض والأسود لأميرة ويلز التي تحظى بشعبية كبيرة لدى البريطانيين، وهي تبتسم وترتدي ملابس غير رسمية.
 
 
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