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عربي-دولي

الحكم بسجن إعلاميّة عربيّة معروفة.. ماذا قالت عن إسرائيل؟

Lebanon 24
09-01-2025 | 10:26
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قررت النيابة العامة في الكويت حبس الإعلامية فجر السعيد 21 يوما احتياطيا وإحالتها للسجن المركزي في قضية اتهامها بالدعوة للتطبيع مع إسرائيل والاضرار بمصالح البلاد.
 
وأفادت صحيفة "القبس" بأنه من المتوقع ان يتم عرض فجر السعيد أمام قاضي تجديد الحبس، للنظر في قرار استمرار حبسها أو إخلاء سبيلها إلى حين تحديد جلسة لمحاكمتها.
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وكانت بعض الشبكات الإخبارية غير الرسمية في الكويت قد ذكرت في وقت سابق أن الداخلية الكويتية ألقت القبض على الإعلامية فجر السعيد .

والجدير بالذكر أنه في أيلول الماضي، أثارت "السعيد" غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها مقطع فيديو أثناء ترحيبها بإسرائيليين بمنزلها في جورجيا.

كما كانت الإعلامية الكويتية قد دافعت خلال السنوات الماضية عن رأيها المؤيد للتطبيع والسلام مع إسرائيل. (روسيا اليوم) 

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