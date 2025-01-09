مكتب رئيس وزراء بلجيكا يتلقى رسائل تحتوي على مادة سامة

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قالت صحيفة "بوليتيكو" إن مجهولا أرسل رسائل تحتوي على مسحوق سام إلى مكتب رئيس وزراء بلجيكا المنتهية ولايته ألكسندر دي كرو.وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى الموظفات تم نقلها إلى المستشفى بعد ملامستها لواحدة من تلك الرسائل.وتعود الحادثة إلى تاريخ 22 تشرين الثاني 2024، لكن مكتب المدعي العام البلجيكي لم يبلغ عنها إلا مساء 7 كانون الثاني، عندما ظهرت نتائج تحليل المسحوق المشبوه.