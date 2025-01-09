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عربي-دولي

مكتب رئيس وزراء بلجيكا يتلقى رسائل تحتوي على مادة سامة

Lebanon 24
09-01-2025 | 10:48
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قالت صحيفة "بوليتيكو" إن مجهولا أرسل رسائل تحتوي على مسحوق سام إلى مكتب رئيس وزراء بلجيكا المنتهية ولايته ألكسندر دي كرو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى الموظفات تم نقلها إلى المستشفى بعد ملامستها لواحدة من تلك الرسائل. 
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وتعود الحادثة إلى تاريخ 22 تشرين الثاني 2024، لكن مكتب المدعي العام البلجيكي لم يبلغ عنها إلا مساء 7 كانون الثاني، عندما ظهرت نتائج تحليل المسحوق المشبوه.
 
وكانت الرسائل تحتوي على مادة الإستركنين، وهو مسحوق سام يستخدم في الزراعة كمبيد للآفات، والتي تعتبر سامة وخطيرة للغاية على البشر. (روسيا اليوم)
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