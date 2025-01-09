بشأن رفع الحد الأدنى للإنفاق الدفاعي.. شولتس يرفض دعوة ترامب!

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وفي كلامه لموقع "فوكس أونلاين" الإخباري، قال شولتس إنّ "هذا مبلغ كبير من المال"، مضيفا "لدينا آلية واضحة للغاية في حلف شمال الأطلسي" لاتّخاذ القرارات.وشدّد على أنّه من أجل تلبية طلب ترامب يتعيّن على ألمانيا أن تقتصد أو تقترض 150 مليار يورو إضافية سنويا.واشار شولتس إلى أنّه "لهذا السبب أعتقد أنّه من الأفضل التركيز على المسار الذي اتّفق عليه حلف شمال الأطلسي منذ فترة طويلة".لكنّ أقرّ بأن "ألمانيا يجب أن تبذل المزيد من الجهود من أجل الأمن"، مؤكّدا أنّ برلين ضاعفت بالفعل إنفاقها الدفاعي السنوي إلى ما يقرب من 80 مليار يورو خلال السنوات الأخيرة.