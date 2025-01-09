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عربي-دولي

بشأن رفع الحد الأدنى للإنفاق الدفاعي.. شولتس يرفض دعوة ترامب!

Lebanon 24
09-01-2025 | 12:08
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رفض المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، الدعوة التي وجهها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لرفع الحد الأدنى للإنفاق الدفاعي إلى 5٪ من إجمالي ناتجها المحلي.
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وفي كلامه لموقع "فوكس أونلاين" الإخباري، قال شولتس  إنّ "هذا مبلغ كبير من المال"، مضيفا "لدينا آلية واضحة للغاية في حلف شمال الأطلسي" لاتّخاذ القرارات.

وشدّد على أنّه من أجل تلبية طلب ترامب يتعيّن على ألمانيا أن تقتصد أو تقترض 150 مليار يورو إضافية سنويا.

واشار شولتس إلى أنّه "لهذا السبب أعتقد أنّه من الأفضل التركيز على المسار الذي اتّفق عليه حلف شمال الأطلسي منذ فترة طويلة".

لكنّ أقرّ بأن "ألمانيا يجب أن تبذل المزيد من الجهود من أجل الأمن"، مؤكّدا أنّ برلين ضاعفت بالفعل إنفاقها الدفاعي السنوي إلى ما يقرب من 80 مليار يورو خلال السنوات الأخيرة.

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