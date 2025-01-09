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عربي-دولي

بيان جديد للخارجية السورية حول جوازات السفر.. هذا ما اعلنته

Lebanon 24
09-01-2025 | 12:05
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أعلنت وزارة الخارجية والمغترين السورية، يوم الخميس، عن موعد إصدار جوازات السفر بالخارج.

وقالت الوزارة في بيان على منصة إكس: "نعلن للسادة المغتربين عودة عمل منظومة إصدار جوازات السفر من خلال بعثاتنا الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الإلكترونية، ووفقاً لنظام الدور المعمول به لدى كل بعثة دبلوماسية، ابتداء من يوم الأحد القادم."
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وفي سياق متصل كشف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في وقت سابق من يناير الجاري، عن إجراء دراسة لتمديد صلاحية جوازات سفر المواطنين السوريين خارج البلاد.
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