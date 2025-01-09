بيان جديد للخارجية السورية حول جوازات السفر.. هذا ما اعلنته

Advertisement

أعلنت وزارة الخارجية والمغترين السورية، يوم الخميس، عن موعد إصدار جوازات السفر بالخارج.وقالت الوزارة في بيان على منصة إكس: "نعلن للسادة المغتربين عودة عمل منظومة إصدار جوازات السفر من خلال بعثاتنا الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الإلكترونية، ووفقاً لنظام الدور المعمول به لدى كل بعثة دبلوماسية، ابتداء من يوم الأحد القادم."وفي سياق متصل كشف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في وقت سابق من يناير الجاري، عن إجراء دراسة لتمديد صلاحية جوازات سفر المواطنين السوريين خارج البلاد.