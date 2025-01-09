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عربي-دولي

زيلينسكي يطالب بنشر قوات غربية في أوكرانيا

Lebanon 24
09-01-2025 | 12:43
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أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي "مستعد" لقيادة جهود الدعم العسكري لأوكرانيا "في حال لا تريد الولايات المتحدة القيام بذلك"، قبل 11 يوما على تولي دونالد ترامب الرئاسة في واشنطن.
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وشددت كالاس كذلك، قبل اجتماع لمجموعة الاتصال لشركاء كييف في ألمانيا، على ثقتها بأن واشنطن "ستواصل دعم أوكرنيا"، مضيفة "مهما كانت هوية رئيس الولايات المتحدة، ليس من مصلحة أميركا أن تكون روسيا القوة العظمى الأكبر في العالم".
ومن جانبه، اعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن انتشار قوات غربية في أوكرانيا سيساعد "في إرغام روسيا على السلام"، نقلا عن فرانس برس.

وقال زيلينسكي خلال اجتماع في ألمانيا لـ"مجموعة الاتصال"، التي تضم أبرز حلفاء كييف، إن "انتشار كتائب تابعة لشركاء هو واحد من أفضل الأدوات" بهدف "إجبار روسيا على السلام".

والتقى زيلينسكي، الخميس، في ألمانيا حلفاء أوكرانيا المجتمعين برعاية الولايات المتحدة.

وهو الاجتماع الأخير لـ"مجموعة الاتصال" لشركاء كييف في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية قرب فرانكفورت الذي يشارك فيه وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن، الذي سيخلفه ترامب في البيت الأبيض في 20 كانون الثاني.

ويعد الاجتماع رقم 25 لمجموعة الاتصال بغرض توفير السلاح لكييف في مواجهة الجيش الروسي.
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