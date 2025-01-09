في قضية "المال مقابل الصمت".. محكمة بنيويورك ترفض تعطيل الحكم ضد ترامب

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وأصدر أحد قضاة محكمة الاستئناف في نيويورك أمراً مختصراً يرفض فيه منح جلسة استماع لفريق ترامب القانوني.وكان ترامب قد طلب من المحكمة العليا الأميركية إلغاء الحكم المقرر صدوره غداً الجمعة. ولجأ محاموه إلى أعلى محكمة في البلاد، بعد أن رفضت محاكم نيويورك تأجيل الحكم من جانب القاضي خوان ميرشان، الذي ترأس محاكمة ترامب وإدانته في مايو الماضي بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية. ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات.وخلال تحديده موعد الحكم على ترامب يوم الجمعة، أشار القاضي ميرشان إلى أنه لا يميل إلى إرسال الرئيس المنتخب إلى السجن. وكتب أن حكم الإفراج غير المشروط سيكون النهج الأكثر عملية نظراً لتنصيب ترامب الوشيك.وتتعلق القضية بدفع محامي ترامب السابق مايكل كوهين 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل شراء صمتها عن لقاء قالت إنه جمعها بترامب، وهو ما ينفيه الرئيس المنتخب.