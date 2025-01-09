جريمة تهزّ دولة عربية.. هذا ما فعلته بزوجها لزواجه من أخرى

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ألقت الأجهزة الأمنية في ليبيا، القبض على امرأة في أواخر الأربعينيات من العمر، أنهت حياة زوجها بالرصاص، في مدينة "ترهونة" جنوب شرقي العاصمة طرابلس.وكشفت مديرية أمن "ترهونة" عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن دائرة مركز شرطة الداوون، تلقت بلاغًا يفيد بمقتل رجل على يد زوجته، بواسطة استخدام سلاح ناري نوعية "كلاشنكوف".واستعارت الجانية سلاح الجريمة من جارتها، حيث يخص زوجها العسكري المتقاعد. كما أكدت مديرية الأمن الليبية، أنه تم ضبط المتهمين في الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، بالإحالة إلى النيابة العامة، بعد العرض على الجهات المختصة، من أجل استكمال التحقيقات في الواقعة، على اعتبار أن الزوجة هي الجانية، والجارة متهمة بمنحها السلاح الناري.ووفق مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، فإن الدافع وراء الجريمة، هو إقدام الزوج المجني عليه على الزواج من امرأة أخرى، دون الحصول على موافقة زوجته، ما دفعها غضبها أن تتحرك وتُسقطه قتيلًا بالرصاص. (ارم نيوز)