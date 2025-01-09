في مصر.. حريق هائل يلتهم منازل ومصانع (فيديو)

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وشب الحريق في مخلفات داخل أحد المخازن، قبل أن يمتد لعدة منازل مجاورة و3 مصانع، فيما أخلت الحماية المدنية عددا من المنازل الأخرى خوفا من امتداد النيران إليها وحفاظا على سلامة المواطنين.وفي هذا السياق، قال محافظ القاهرة إبراهيم صابر، إن "قوات الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحريق ومنع اتساع نطاقه وامتداده لمنازل أخرى"، مشيرا إلى "استغراقها وقتا طويلا للوصول إلى موقع الحريق بسبب ضيق الممرات بين الشوارع".وذكر المحافظ أن "استمرار اشتعال النيران يعود لطبيعة المنطقة بوجود مخازن لتدوير البلاستيك وورش حرفية".مؤكدا عدم وجود إصابات حتى الآن.وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا للحريق الهائل وسط ارتفاع كثيف للأدخنة وألسنة النيران.