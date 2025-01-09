كيف سينهي ترامب الحرب الأوكرانية؟

قبل أيام من تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، ما زالت السيناريوهات حول الحرب الروسية الأوكرانية تشغل الأوساط السياسية. وفي مقابلة تلفزيونية، قال ترامب إن روسيا تخسر الكثير من شبابها وكذلك أوكرانيا بسبب الحرب، وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للتحدث معه. وذكر ترامب أنه كان سيتجنب الحرب إذا كانت هناك مناقشات جادة معه، وأن علاقاته السابقة مع بوتين ساعدت في تعزيز الأمن الدولي.

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ووفقًا لخبراء، يدير ترامب ملف الحرب بدهاء سياسي وعسكري، مستغلًا الوضع الحالي لاستنزاف الموارد. وبحسب الدكتور توفيق حميد، فإن "ترامب يرى أن أوكرانيا خسرت المعركة وأن الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا يسبب خسارة للغرب، بينما يستنزف روسيا أيضًا". وأضاف حميد أن تصريحات ترامب تعكس ثقته ببوتين، مع إمكانية التوصل إلى صفقة تشمل رفع جزء من العقوبات على روسيا.



من جهته، أشار رامي القليوبي إلى أن ترامب بدأ يتراجع عن تصريحاته الشعبوية السابقة حول إنهاء الحرب بسرعة، وأصبح يتحدث عن إمكانية إنهائها في نصف عام. وتوقع القليوبي أن ترامب قد ينجح في التوصل إلى صفقة مع بوتين وزيلينسكي، وربط الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا بالمفاوضات، ولكن السيناريو الأكثر تشاؤمًا هو استمرار الحرب حتى حدوث تغيرات جيوسياسية جديدة تتيح إجراء مفاوضات. (ارم نيوز)