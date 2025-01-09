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في ضربات دقيقة.. الجيش الإسرائيلي يستهدف قائد كتيبة الصبرة ونائبه (صور)

Lebanon 24
09-01-2025 | 16:10
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف أسامة أبو ناموس، قائد "حماس" في كتيبة الصبرة التابعة لمدينة غزة، بالإضافة إلى نائبه وعدد من عناصر المقاومة.
وفي التفاصيل، أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي في بيان له، اليوم الخميس أنّ "الجيش الاسرائيلي والشاباك قضيا على قائد كتيبة الصبرة في حماس ونائبه وآخرين شاركوا في الإشراف على مخططات ضد قوات جيش الدفاع".
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وأضاف: "خلال الأسبوع المنصرم هاجمت طائرة لسلاح الجو وقضت بشكل دقيق وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية والشاباك والقيادة الجنوبية على المدعو أسامة أبو ناموس قائد كتيبة الصبرة في لواء مدينة غزة الحمساوي، الذي أشرف على المخططات ضد قوات الجيش في منطقة محور نتساريم وشكل عنصرا ذي خبرة مهمة في التنظيم".

وأشار البيان إلى "اغتيال نائب قائد كتيبة الصبرة المدعو محمد الترك والذي شغل قبل ذلك منصب قائد سرية نخبة في حماس. كما تم القضاء على المدعو حمزة الديري والمدعو محمود شاهين وهما قائدا سريتي نخبة في كتيبة الصبرة في حماس".











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