14
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
7
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في ضربات دقيقة.. الجيش الإسرائيلي يستهدف قائد كتيبة الصبرة ونائبه (صور)
Lebanon 24
09-01-2025
|
16:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف أسامة أبو ناموس، قائد "حماس" في كتيبة الصبرة التابعة لمدينة غزة، بالإضافة إلى نائبه وعدد من عناصر المقاومة.
وفي التفاصيل، أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي في بيان له، اليوم الخميس أنّ "الجيش الاسرائيلي والشاباك قضيا على قائد كتيبة الصبرة في حماس ونائبه وآخرين شاركوا في الإشراف على مخططات ضد قوات جيش الدفاع".
Advertisement
وأضاف: "خلال الأسبوع المنصرم هاجمت طائرة لسلاح الجو وقضت بشكل دقيق وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية والشاباك والقيادة الجنوبية على المدعو أسامة أبو ناموس قائد كتيبة الصبرة في لواء مدينة غزة الحمساوي، الذي أشرف على المخططات ضد قوات الجيش في منطقة محور نتساريم وشكل عنصرا ذي خبرة مهمة في التنظيم".
وأشار البيان إلى "اغتيال نائب قائد كتيبة الصبرة المدعو محمد الترك والذي شغل قبل ذلك منصب قائد سرية نخبة في حماس. كما تم القضاء على المدعو حمزة الديري والمدعو محمود شاهين وهما قائدا سريتي نخبة في كتيبة الصبرة في حماس".
Advertisement
الأكثر قراءة
"مبروك"... هذا ما أبلغه "الثنائيّ" لقائد الجيش
Lebanon 24
"مبروك"... هذا ما أبلغه "الثنائيّ" لقائد الجيش
07:04 | 2025-01-09
09/01/2025 07:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
برقصة جريئة وفاضحة.. نجم شهير يحتفل بعيد ميلاد زوجته في المالديف (فيديو)
Lebanon 24
برقصة جريئة وفاضحة.. نجم شهير يحتفل بعيد ميلاد زوجته في المالديف (فيديو)
23:30 | 2025-01-08
08/01/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هشام حداد يشنّ هجوماً على نائبٍ "عونيّ"... بماذا وصفه؟ (صورة)
Lebanon 24
هشام حداد يشنّ هجوماً على نائبٍ "عونيّ"... بماذا وصفه؟ (صورة)
09:37 | 2025-01-09
09/01/2025 09:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر: "الثنائي" يؤيد عون
Lebanon 24
آخر خبر: "الثنائي" يؤيد عون
23:12 | 2025-01-08
08/01/2025 11:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصورا في المكان نفسه.. هل عادت ياسمين صبري إلى طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة؟
Lebanon 24
تصورا في المكان نفسه.. هل عادت ياسمين صبري إلى طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة؟
02:00 | 2025-01-09
09/01/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:27 | 2025-01-09
إسرائيل تعترض 3 مسيّرات يرجّح أنها قادمة من اليمن
16:10 | 2025-01-09
الإمارات تتسلم عبد الرحمن القرضاوي من لبنان
16:00 | 2025-01-09
النواب الأميركي يصوت بمعاقبة الجنائية الدولية.. اليكم السبب
16:00 | 2025-01-09
كيف سينهي ترامب الحرب الأوكرانية؟
15:53 | 2025-01-09
في مصر.. حريق هائل يلتهم منازل ومصانع (فيديو)
15:35 | 2025-01-09
على وقع استمرار آلة القتل الاسرائيلية.. مؤشرات للتقدم بمفاوضات وقف النار
فيديو
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
10/01/2025 00:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
02:49 | 2025-01-06
10/01/2025 00:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
23:37 | 2025-01-05
10/01/2025 00:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24