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عربي-دولي

إسرائيل تعترض 3 مسيّرات يرجّح أنها قادمة من اليمن

Lebanon 24
09-01-2025 | 17:27
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اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية، الخميس، 3 مسيّرات رجّح الجيش أن تكون أطلقت من اليمن.

وتسبّبت المسيّرة الأولى في إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة جفولوت إذ هرع السكان إلى الملاجئ، بينما أسقطت مسيرّتان أخريان فوق البحر المتوسط من دون إطلاق أي صفارات إنذار.
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ولم تعلن جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن الهجمات، إلا أنها فعلت ذلك في الماضي.
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