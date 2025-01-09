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عربي-دولي

للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)

Lebanon 24
09-01-2025 | 23:06
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كشف رئيس وزراء سوريا الأسبق، محمد الجلالي، عن تفاصيل مثيرة حول الساعات الأخيرة قبل سقوط نظام بشار الأسد وهروبه من البلاد، خلال حوار عبر بودكاست "مزيج" مع الإعلامي حسين الشيخ.

وأشار الجلالي إلى حالة الانهيار التي شهدها الجيش السوري، نتيجة تدني الرواتب والانسحابات المتكررة، إضافة إلى التغيرات الميدانية السريعة التي أفقدت النظام سيطرته على المحافظات. وأوضح أن بشار الأسد كان يتمسك بآماله بحلفائه حتى اللحظات الأخيرة.
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كما تطرق الحوار إلى اجتماعات الحكومة الأخيرة، واتصالات الأسد بوزير الداخلية محمد الرحمون، بالإضافة إلى جولة قام بها الجلالي في شوارع دمشق، التي عكست ملامح النهاية الوشيكة للنظام.
 
وروى رئيس وزراء سوريا الأسبق الفصول المهمة في رحلة عمله مع النظام السوري السابق، وكيف كان بشار الأسد يدير مؤسسات البلاد لمدة 24 عاماً.

كما تحدث عن آلية اختيار الوزراء وأدوارهم المحدودة والهامشية في الدولة، وقصة وصوله لرئاسة الوزراء.

وتطرق إلى كيفية سير القرار داخل الحكومة السورية من الاعتماد إلى التنفيذ، وكيف شاهد شخصية بشار الأسد بعد الاقتراب منه وتفاعله مع الأحداث الأخيرة المتسارعة في الساعات الأخيرة قبل سقوطه.

وتحدث الجلالي عن مراقبته لبدايات الثورة السورية التي استمرت لـ13 عاماً، وكيف حوّلها نظام الأسد إلى حرب عسكرية طائفية وواجهها بعنف وتهجير. (العربية)

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