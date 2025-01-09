لقاء مرتقب مع بوتين... هذا ما أعلنه ترامب

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في كلمة له أمام الصحفيين في منتجعه مار إيه لاغو أمس الخميس، أن العمل جار لتحضير عقد لقاء له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال ترامب في حديثه الذي بثته قناة Fox News التلفزيونية: "الرئيس بوتين يريد عقد لقاء، حتى أنه صرح بذلك علنا ونحن نستعد لذلك. يتعين علينا وضع حد للصراع الأوكراني".وأضاف الرئيس الأميركي المنتخب: "أما بالنسبة للرئيس الصيني شي جين بينغ، فقد جرت مناقشات كثيرة. وهناك العديد من الاجتماعات المخطط لها مع العديد من الأشخاص، وقد تم عقد بعضها بالفعل.وعندما استفسر الصحفيون عن الصيغة التي يرغب فيها ترامب إجراء محادثاته مع الرئيسين الروسي والصيني، رد بالقول: "لايزال علينا العمل لتحديد ذلك".في تشرين الثاني من العام الماضي، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن المبعوث الأمريكي السابق لأوكرانيا كيرت فولكر، أن دونالد ترامب يتحدث بحرارة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنه يريد إبرام صفقة معه حول أوكرانيا.