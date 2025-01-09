Advertisement

عربي-دولي

لقاء مرتقب مع بوتين... هذا ما أعلنه ترامب

Lebanon 24
09-01-2025 | 23:19
A-
A+
Doc-P-1303937-638720868460388549.png
Doc-P-1303937-638720868460388549.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في كلمة له أمام الصحفيين في منتجعه مار إيه لاغو أمس الخميس، أن العمل جار لتحضير عقد لقاء له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب في حديثه الذي بثته قناة Fox News التلفزيونية: "الرئيس بوتين يريد عقد لقاء، حتى أنه صرح بذلك علنا ونحن نستعد لذلك. يتعين علينا وضع حد للصراع الأوكراني".
Advertisement

وأضاف الرئيس الأميركي المنتخب: "أما بالنسبة للرئيس الصيني شي جين بينغ، فقد جرت مناقشات كثيرة. وهناك العديد من الاجتماعات المخطط لها مع العديد من الأشخاص، وقد تم عقد بعضها بالفعل.

وعندما استفسر الصحفيون عن الصيغة التي يرغب فيها ترامب إجراء محادثاته مع الرئيسين الروسي والصيني، رد بالقول: "لايزال علينا العمل لتحديد ذلك".

في تشرين الثاني من العام الماضي، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن المبعوث الأمريكي السابق لأوكرانيا كيرت فولكر، أن دونالد ترامب يتحدث بحرارة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنه يريد إبرام صفقة معه حول أوكرانيا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:37 | 2025-01-10
01:21 | 2025-01-10
01:05 | 2025-01-10
00:57 | 2025-01-10
00:32 | 2025-01-10
00:12 | 2025-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24