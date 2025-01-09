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وزير تركي: نزود سوريا بـ210 ميغاواط من الكهرباء يوميا

Lebanon 24
09-01-2025 | 23:30
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صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، بأن بلاده تزود سوريا بـ210 ميغاواط من الكهرباء يوميا من 7 نقاط مختلفة.

وقال بيرقدار في مقابلة أجرتها معه قناة "سي إن إن تورك" الأخبارية الخميس: "يمكننا العمل على بدء تصدير ما يقارب 500 ميغاواط من الكهرباء إلى (محافظة) حلب (بشمال سوريا) خلال الأشهر الستة المقبلة".
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وأشار إلى أنه تم إرسال وفدين مختلفين إلى سوريا لتحديد احتياجاتها من الطاقة.

وأكد بيرقدار أنهم يعملون من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها في سوريا، لكي يتمكن اللاجئون السوريون في تركيا من العودة إلى بلدهم "بشكل آمن ومشرف ومنظم".

وذكر أن تركيا تصدر الكهرباء ومنتجات الوقود إلى سوريا منذ 2017، وقال: "نحن نصدر حاليا 210 ميغاواط من الكهرباء يوميا إلى سوريا من 7 نقاط مختلفة، هناك بالفعل عمل مستمر. وكذلك شركات محلية تشتري وتوزع في تلك المناطق".

وتابع: "نهدف إلى زيادة الـ210 ميغاوات التي ذكرتها إلى 300 ميغاوات في شباط"، موضحا أنه "يمكننا، على سبيل المثال، شحن الغاز الطبيعي الذي تحتاجه محطات توليد الكهرباء في حلب عبر خط أنابيب من تركيا".

وفي 8 كانون الاول الماضي بسطت الفصائل المسلحة السورية سيطرتها على العاصمة دمشق. 

وفي اليوم التالي، أعلن قائدة الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية. (سكاي نيوز)
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