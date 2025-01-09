بسبب حرائق كاليفورنيا.. هاريس تلغي رحلة إلى سنغافورة والبحرين وألمانيا

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أعلن البيت الأبيض أن نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ألغت رحلتها القادمة إلى سنغافورة والبحرين وألمانيا بسبب حرائق الغابات المستمرة في كاليفورنيا، وذلك بعد أن ألغى الرئيس جو بايدن زيارة خارجية له في اليوم السابق.وتنتشر حرائق الغابات في تلال هوليوود أحد أكثر المواقع شهرة في لوس أنجلوس، وكافح رجال الإطفاء للسيطرة على 3 حرائق أخرى كبيرة دمرت مناطق شاسعة بين ساحل المحيط الهادئ وباسادينا الداخلية، ودفعت السلطات لإصدار أوامر الإخلاء لـ130 ألف شخص.