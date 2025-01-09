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عربي-دولي
روسيا.. اكتشاف مستوطنات أرثوذكسية في أرتيك
Lebanon 24
09-01-2025
|
23:35
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كشف علماء الآثار في منطقة منتجع "أرتيك" الدولي للأطفال عن مستوطنات أرثوذكسية قديمة تعود للقرنين الرابع عشر والخامس عشر، مما يسلط الضوء على تاريخ غني ومجهول في هذه المنطقة.
وأشار فلاديسلاف يوروتشكين، كبير الباحثين في معهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى أن عمليات التنقيب كشفت عن موقعين أثريين يحتويان على كميات كبيرة من الفخاريات والخزفيات التي تعود إلى العصور الوسطى. كما تم تحديد موقع كنيسة يعتقد أنها دُمرت عام 1842 بسبب انهيار أرضي.
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وتعتبر أراضي "أرتيك" منطقة غنية بالتاريخ، حيث عُثر على آثار تعود إلى العصر البرونزي، بالإضافة إلى قطع خزفية وأدوات مصقولة يعتقد أنها تعود لصولجان أحد النبلاء. وقد بدأت عمليات التنقيب في المنتجع عام 2016، مما أدى إلى اكتشاف كنيسة فريدة من القرن السادس الميلادي ومقبرة قديمة لتتار القرم لا تزال قيد الدراسة.
يُذكر أن "أرتيك" هو أحد أشهر منتجعات الأطفال في العهد السوفيتي، ويستقبل سنويًا أكثر من 40 ألف طفل. ويحتفل المنتجع هذا العام بالذكرى المئوية لتأسيسه، مما يضيف بعدًا تاريخيًا آخر إلى مكانته كرمز للتراث والاكتشافات الأثرية. (روسيا اليوم)
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