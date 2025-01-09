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عربي-دولي

كوريا الجنوبية.. رئيس جهاز الأمن الرئاسي يدعو لتجنب الاشتباكات بين الوكالات الحكومية

Lebanon 24
09-01-2025 | 23:52
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أكد رئيس جهاز الأمن الرئاسي في كوريا الجنوبية بارك جونغ جون اليوم الجمعة ضرورة الحيلولة دون وقوع أي اشتباكات أو إراقة دماء أثناء محاولة توقيف الرئيس المعزول يون سيوك يول.

أدلى بارك بهذا التصريح قبيل مثوله أمام الشرطة للاستجواب بشأن مزاعم قيامه بتوجيه أوامر لمسؤولي جهاز الأمن الرئاسي بمنع المحققين الذين أرسلهم مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، من تنفيذ مذكرة توقيف يون.
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وقال: "أعتقد أن العديد من الناس يجب أن يشعروا بقلق عميق إزاء الوضع الحالي وما إذا كانت الوكالات الحكومية تتصادم وتواجه بعضها البعض"، وأضاف: "لا ينبغي أن تكون هناك اشتباكات جسدية وإراقة دماء تحت أي ظرف من الظروف".

وقال للصحفيين عند وصوله إلى مكتب التحقيق الوطني التابع للشرطة بسيئول: "أعتقد أن التحقيق يجب أن يمضي بطريقة تليق بمكانة الرئيس الحالي".

وأضاف أنه يمثل أمام الشرطة بسبب تشكيل فريق الدفاع القانوني، ويعتقد أنه من الضروري احترام مكانة الشرطة كوكالة تحقيق.

وقد رفض "بارك" استدعاءين سابقين للاستجواب يومي 4 و7 كانون الثاني.

ورفض الرئيس يون التعاون مع استدعاءات مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين للاستجواب أو تنفيذ أمر التوقيف لأن مكتب التحقيق ليس لديه من الناحية الفنية السلطة في التحقيق في تهم التمرد التي يواجهها يون بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في يوم 3 كانون الاول الماضي. (روسيا اليوم)
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