البابا فرنسيس: لا يمكن قبول تجمد الأطفال في غزة حتى الموت

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صعّد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان انتقاداته للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، واصفاً الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني بأنه "خطير ومخز للغاية".وفي خطابه السنوي أمام الدبلوماسيين والذي ألقاه نيابة عنه أحد مساعديه، بدا أن البابا فرانسيس يشير إلى الوفيات الناجمة عن برد الشتاء في غزة، حيث لا توجد كهرباء تقريباً.وجاء في الكلمة "لا يمكننا قبول تجمد الأطفال حتى الموت بسبب تدمير المستشفيات أو قصف شبكة الطاقة".كما ورد في الكلمة "لا يمكننا بأي حال من الأحوال قبول قصف المدنيين".وكان البابا حاضراً أثناء إلقاء الكلمة لكنه طلب من أحد مساعديه قراءتها نيابة عنه، لأنه يتعافى من نزلة برد.وجاءت الكلمة كجزء من رسالة سنوية للبابا إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي من حوالي 184 دولة، والتي يُطلق عليها أحياناً رسالة "حالة العالم".وكان السفير الإسرائيلي لدى الفاتيكان من بين الحضور.