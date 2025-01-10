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عربي-دولي
روسيا.. اندلاع حريق بمنطقة صناعية قرب بطرسبورغ
Lebanon 24
10-01-2025
|
01:37
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اشتعلت النيران فجر اليوم الجمعة في منطقة صناعية بمدينة غاتشينا الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب غرب بطرسبورغ في شمال غرب روسيا، حسبما أفادت الطوارئ الروسية.
وقالت الطوارئ الروسية في بيان مقتضب عبر "تلغرام" إن النيران تلتهم مبنى بالطوب مكونا من طابقين بمساحة 1600 متر مربع، مضيفة أنه لم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات.
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وحسب تقارير إعلامية، فقد ضرب الحريق مصنعا لإنتاج الأسيتون، حيث وقع تسرب للوقود.
وأفادت مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن السكان المحليين، بسماع دوي انفجارات خافتة حوالي الساعة السادسة صباحا، وقبل أن تتصاعد أعمدة دخان ضخمة كان يمكن رؤيتها من بعد عدة كيلومترات.
لا تزال الأسباب الدقيقة للحريق غير معروفة، وتعمل فرق الطوارئ في الموقع لاحتواء النيران وإزالة آثار الحادث.
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