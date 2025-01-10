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عربي-دولي

شي جين بينغ يرسل ممثلا له في حفل تنصيب ترامب

Lebanon 24
10-01-2025 | 02:25
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أفادت صحيفة فاينانشال تايمز، بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيرسل أحد كبار المسؤولين في بلاده لحضور حفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة  البريطانية عن مصادر لها، أنه من المقرر أن يجري الممثل الصيني محادثات مع ترامب على هامش الفعالية.
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ووفقا للصحيفة، ربما كان الحديث يدور عن نائب رئيس الصين هان تشنغ أو وزير خارجيتها وانغ يي.

وذكرت مصادر الصحيفة، أن الجانب الأميركي أصر على زيارة رئيس أمانة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تساي تشي، معتبرا إياه شخصية أكثر نفوذا بكثير.

وأشارت المقالة إلى أن مستوى الضيف الصيني، يعتبر في غاية الأهمية كبيرة بالنسبة لواشنطن، نظرا إلى أن ترامب دعا شي جين بينغ لحضور حفل التنصيب في 20 كانون الثاني.

ونوهت الصحيفة بأن العادة جرت في السابق، على حضور السفير الصيني لدى الولايات المتحدة فقط فعالية تنصيب الرؤساء الأميركيين.

وقال أحد المصادر للصحيفة، إنه يجب على الجانب الصيني إرسال ممثل على المستوى المناسب لبدء العلاقة [مع الإدارة الجديدة] بشكل جيد.

من جانبها، رفضت السفارة الصينية في واشنطن والدائرة المحيطة بترامب، الرد على طلبات صحيفة فاينانشيال تايمز، للتعليق على المعلومات التي تلقتها الصحيفة.

وسيقام حفل التنصيب في العاصمة واشنطن على الجهة الغربية لمبنى الكابيتول. ودعا ترامب إليه 50 ضيفا، وأبرز المدعوين الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهي دعوة استثنائية نادرة توجه لزعيم من بين أبرز المنافسين الجيوسياسيين للولايات المتحدة. كما دعا ترامب زعيمين من المؤيدين الأقوياء له، وهما الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان. (روسيا اليوم)
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