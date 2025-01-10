بعد تقارير إسرائيلية عن انتهاك اتفاقية السلام... برلماني مصري يحذر

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أكد البرلماني المصري والإعلامي مصطفى بكري أن ادعاءات القناة 14 الإسرائيلية بشأن انتهاك مصر لاتفاقية السلام، واكتشاف عشرة أنفاق على حدود غزة باطلة وتشكل تهديدا لاتفاقية السلام.وأشار بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، إلى أن "حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة تشكل خطرا على أمن المنطقة وأن مصر دولة مجاورة لفلسطين ويرتبط بها المساس بأمن مصر ويشكل انتهاكا لاتفاق السلام".وعلق بكري: "الولايات المتحدة الأمريكية تقيم قاعدة في سوريا وتل أبيب تخالف القوانين والأعراف، ونحن لسنا قلقين طالما لدينا قائد حكيم وضباط جيش وشرطة لديهم الكثير من الوعي والوعي. القوة، والشعب سوف يدوس على كل من يحاول تعريض أمنه للخطر".وأوضح البرلماني المصري احذروا الاقتراب من مصر أو استخدامها القوة بغطرسة، سواء فيما يتعلق بما يحدث في غزة أو في سوريا أو في لبنان.وكانت القناة الـ14 الإسرائيلية قد زعمت انتهاك مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل بأنشطة لوجيستية وتحضيرات في وسط سيناء، خلافا لما تنص عليه الاتفاقية الموقعة في نهاية السبعينيات.وذكرت القناة أن "المؤسسة الأمنية تعترف بوجود نشاط عسكري للجيش المصري في وسط سيناء خلافا لاتفاقية السلام مع إسرائيل".وأضافت أن أنشطة الجيش المصري "تتضمن تحضيرات لوجستية وإقامة حواجز مختلفة في المنطقة"، منوهة بأنها تمثل خطورة على القوات الإسرائيلية إذا تطورت الأوضاع لصراع عسكري في المستقبل. (روسيا اليوم)