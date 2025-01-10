21
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
2
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"خطوة ضامنة".. إسرائيل تعتزم القيام بهذه الخطوة في سوريا
Lebanon 24
10-01-2025
|
03:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن تل أبيب ستحتاج إلى الاحتفاظ بمحيط للعمليات بمسافة 15 كيلومترا داخل الأراضي السورية.
وأوضح المسؤولون رفيعو المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان ألا يتمكن حلفاء النظام الجديد من إطلاق صواريخ صوب هضبة الجولان.
Advertisement
وأشاروا إلى ضرورة وجود مجال للنفوذ يمتد لمسافة 60 كيلومترا داخل سوريا، يكون تحت سيطرة الاستخبارات الإسرائيلية، وذلك لمراقبة ومنع ظهور تهديدات محتملة.
وفي وقت سابق، قال قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع إن إسرائيل يجب أن تنسحب من الأراضي التي احتلتها في سوريا.
وشدد على أن إسرائيل، التي استولت على منطقة عازلة بعد سقوط الأسد وتقدمت حتى جبل الشيخ، يجب أن تنسحب.
ومن جانب آخر، وفي رسالة تطمين لإسرائيل، قال الشرع: "لا نريد أي صراع سواء مع إسرائيل أو مع أي طرف آخر، ولن نسمح لسوريا بأن تستخدم كمنصة للهجمات".
وأكد أنه لن يسمح للبلاد بأن تستخدم كمنصة لانطلاق الهجمات ضد إسرائيل أو أي دولة أخرى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"مبروك"... هذا ما أبلغه "الثنائيّ" لقائد الجيش
Lebanon 24
"مبروك"... هذا ما أبلغه "الثنائيّ" لقائد الجيش
07:04 | 2025-01-09
09/01/2025 07:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هشام حداد يشنّ هجوماً على نائبٍ "عونيّ"... بماذا وصفه؟ (صورة)
Lebanon 24
هشام حداد يشنّ هجوماً على نائبٍ "عونيّ"... بماذا وصفه؟ (صورة)
09:37 | 2025-01-09
09/01/2025 09:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من نجمة "ستار أكاديمي".. فنانة لبنانية ترتدي الحجاب وتحذف صورها!
Lebanon 24
مفاجأة من نجمة "ستار أكاديمي".. فنانة لبنانية ترتدي الحجاب وتحذف صورها!
14:46 | 2025-01-09
09/01/2025 02:46:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالوشاح والقلادة.. الصور الاولى لعائلة رئيس الجمهورية من قصر بعبدا
Lebanon 24
بالوشاح والقلادة.. الصور الاولى لعائلة رئيس الجمهورية من قصر بعبدا
14:51 | 2025-01-09
09/01/2025 02:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّقت إسرائيل على انتخاب جوزاف عون؟
Lebanon 24
كيف علّقت إسرائيل على انتخاب جوزاف عون؟
08:57 | 2025-01-09
09/01/2025 08:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:38 | 2025-01-10
إعدامٌ في دمشق.. من قتل مسلحون هناك؟
06:35 | 2025-01-10
بسبب الحدود مع لبنان وغزة والأردن... إسرائيل تُواجه تحديات بميزانيات ضخمة جدّاً
06:19 | 2025-01-10
قائد "الحرس الثوري": لدى إيران القوة الكافية للتصدي لأي تهديد
06:15 | 2025-01-10
ماذا كشف خبراء المناخ عن حرارة الـ2024؟
06:07 | 2025-01-10
ماذا قال موقع إسرائيلي عن انتخاب جوزاف عون؟
06:00 | 2025-01-10
جنديّ إسرائيليّ مُلاحق في الخارج... ما هي تُهمته؟
فيديو
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
10/01/2025 13:42:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
10/01/2025 13:42:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
02:49 | 2025-01-06
10/01/2025 13:42:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24