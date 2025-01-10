جريمة بشعة... عذّب ابنته أكثر من 4 ساعات حتّى الموت!

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شهد حيّ المطرية في محافظة القاهرة المصرية جريمة بشعة، حيث قام أب بقتل ابنته الشابة بعد تعذيب دام نحو 4 ساعات ونصف الساعة، وذلك بعد مشادة كلامية وقعت بينهما.وبحسب مصدر في وزارة الداخلية المصرية، فإن تحريات المباحث العامة في محافظة القاهرة، وتحقيقات النيابة العامة، بيّنت أن الفتاة، البالغة من العمر 18 عاما، تعرضت لتعذيب أدى إلى وفاتها، بسبب نقاش حاد مع والدها بشأن موضوع بسيط. (سكاي نيوز)